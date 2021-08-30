Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray, Giresun ve Hatay’dan sonra Kasımpaşa’yı da yenerek millî araya kayıpsız girmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı kırmızılılar iyi başladığı karşılaşmada 38’de 2-0 öne geçmeyi başardı. Paşa şokun etkisinden çabuk kurtulup ilk yarının son dakikasında farkı bire indirdi. İkinci devre ataklarını sıklaştıran ev sahibi 65’te bulduğu golle bir puanı almayı başardı: 2-2.

Yorgunluk çöktü

Perşembe günü Randers’ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına adına yazdıran Aslan’ın, 72 saat sonra aynı statta çıktığı Kasımpaşa karşısında yorgunluğa yenik düştüğü gözüktü. Dakikalar ilerledikçe Cimbom’un direnci düştükçe düştü. Yorgunlukla beraber bireysel hatalarda artınca Galatasaray 2-0’a getirdiği maçı koparamadı ve ligdeki ilk puan kaybını millî aradan önce yaşadı.

Paşa pes etmedi

Fatih Terim kurallar gereği Avrupa elemelerinde kullanamadığı Nelsson, Cicaldau ve takıma yeni katılan Morutan’a ilk on birde forma vererek rotasyona gitmişti. Çiçeği burnundaki transfer Morutan uyum sorununa rağmen çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk golün asistini yaptı, Kerem’in ağlara yolladığı topta ise ilk şutu çeken isimdi. Ancak buna rağmen Cimbom 2-0’ı koruyamadı.

Bize hiç yakışmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2’lik Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: İlk yarı 2-0 çok azdı. 5-0 olabilirdi. Attığımızdan daha rahat pozisyonlar vardı. 45+2’de yediğimiz gol bize yakışmadı. Rakip umutlandı biz de telaşlandık. Bazı oyuncularımız fizik olarak düşecekti. Rakip bizden daha fazla pozisyona girdi onlar kazanabilirdi. Oyunun buraya getirmememiz lazımdı.

Koparacak golü atamadık

Cicaldau hücum için en önemli kontağımız. Blok arası önemli silahımız. Midesinde rahatsızlık hissetti ‘iyiyim’ dedi ikinci yarıya da çıktı ama sonra kötü hissettiğini söyledi. Bu talihsizlik. Sonuç olarak kazanmamız lazımdı. Çalışacağız. Geçen seneden beri oyunu koparacak golü bir türlü atamıyoruz. Bu kadar kolay maçları zor duruma getirmeyeceğiz ve getirmemeliyiz.

Terim: O ikinci 45'i istiyorum! İyi bir ritim yakaladıklarını ve oyunlarını giderek geliştirdiklerini belirten Galatasaray’ın tecrübeli hocası “Randers maçını çeviren iştahlı takım hep sahada olsun” ifadelerini kullandı