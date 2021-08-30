Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ligin yeni takımı Altay ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip, rakibini ikinci yarıda bulduğu iki golle mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Ligde oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 37 yıl sonra bir ilki başardı.

RÜŞTÜ REÇBER'DEN SONRA İLK

Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve bu maçlarda toplam 5 gol atan Fenerbahçe, kalesinde hiç gol görmedi. Sarı lacivertliler en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır ise 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başararak sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

Fenerbahçe 3'te 3 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.