Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe tam 11 sezon sonra Süper Lig’in ilk 3 haftasını kayıpsız tamamladı. 2009-10 sezonunda Christoph Daum’la flaş bir başlangıç yapan sarı lacivertliler bu dereceyi Vitor Pereira’yla tekrarlarken bu defa hiç gol yememeyi de başardı. Hem de ne şartlarda. Sezon başından beri beklediği transferler gerçekleşmezken bir de sakatlıklarla boğuşan Pereira her maçta sahaya farklı kadrolar sürmek zorunda kaldı. Sakatlara her hafta bir yenisi eklenirken geçen sezonun eleştirilen oyuncularıyla gençleri harmanlayan Portekizli, bahane üretmek yerine, işine dört elle sarılarak dengeleri bozdu.

Camia ona inanıyor

Ali Koç’un “Yüzde yetmişi hazır. Üç dört transfer yapacağız” dediği kadrodan şu ana kadar 11 isim gönderilirken, 8 oyuncu da satış listesine konuldu. Pereira’nın beklediği, sol kanat, sağ kanat, orta saha ve golcüden haber de yok. Ama ligde üç maçını da gol yemeden kazanan Fenerbahçe, Avrupa’da iki galibiyetle gruplara kalmayı başardı. Oyuna yaptığı müdahaleler, sıkıntılara ürettiği çözümler, gençlerden aldığı verim camianın Pereira’ya olan güvenini artırırken beklentiler de yükseldi. Taraftarlar, Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can, Novak iyileşip transfer de tamamlanınca şampiyonluğun geleceğinden emin.

Bir yıkım daha

Başkan Ali Koç vadediyor, taraftar umutlanıyor. Ama beklenen transferler bir türlü gerçekleşmiyor. Emre Belözoğlu ile yolları ayırırken “Takımın yüzde yetmişi hazır. Üç dört transfer yapacağız” diyen; Serdar Dursun, Caulker, Kim, Burak, Çağtay takviyelerinin ardından, Helsinki maçı sonrası yine, “Üç dört transfer yapacağız” açıklamasıyla dikkat çeken Ali Koç, beklentileri henüz karşılayabilmiş değil.

Ellerim bomboş

Caulker’ı Pereira istemiyor, Burak’a lisans çıkmıyor, Serdar Dursun sakat. Avrupa listelerinin teslimine iki gün kala gelen giden de yok. Aksine, gelecek denilenler de yan çiziyor. Fenerbahçe’yle anlaşan Kolasinac’ın transferi, Boşnak oyuncu Arsenal’le orta yolu bulamayınca rafa kalktı. Dün İstanbul’da olması beklenen Morita Hidemasa’ya Santa Clara’nın Türk başkanı İsmail Uzun’dan izin çıkmadı.

Fenerbahçe yeni transferini açıkladı Fenerbahçe yaptığı açıklamada ABD'nin Los Angeles takımında forma giyen Diego Rossi ile prensip anlaşmasına vardığını dıuyurdu.

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.