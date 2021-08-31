Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

HOLLANDA MAÇININ KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen 26 kişilik kadro şu şekilde:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Cengiz Umut Meraş

Orta Sahalar: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar

Forvetler: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil İbrahim Dervişoğlu

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