Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Performansı ile taraftarları hayal kırıklığına uğratan Mbwana Samatta için Belçika ekiplerinden Antwerp ile anlaşma noktasına gelindiği belirtildi.

Sacha Tavolieri ve Belçika basınında son saatlerde artan iddialara göre; Antwerp ile Fenerbahçe Samatta için anlaşma zemini oluşturmuş durumda. Anlaşma noktasına gelindiği belirtilirken transferin tamamlanması adına resmi işlemlerin kaldığı aktarılıyor.

ŞU ANDA BELÇİKA'DA

Mbwana Samatta'nın transfer görüşmeleri için Belçika'da olduğu iddia edildi. Samatta, daha önce Belçika'da Genk forması da giymişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.