Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve millî futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası elemelerinde bu akşam Karadağ ile oynanacak mücadele öncesinde basın toplantısı düzenledi. Mert Müldür “Oyuncular olarak EURO 2020 defterini kapattık. Yaşananları geride bırakıp önümüze bakmamız lazım. Karadağ ve Cebelitarık maçlarını kazanarak Hollanda karşılaşmasına oldukça motive çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Şenol Güneş de üç maçtan 9 puan çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hedef Katar

Güneş “Bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. İyi değildik ama geride kaldı. Ana hedeflerimizden birinin Dünya Kupası’na katılmak olduğunu hep söyledik. İlk üç maçtan 7 puan çıkardık, bu üç maçtan da 9 puan hedefliyoruz. Lider olarak girdiğimiz eylül ayından lider olarak çıkmak istiyoruz. Eğer Dünya Kupası’na katılabilirsek bu kadronun uzun yıllar rekabetçi bir düzeyde devam edeceğine inanıyorum. Rakibimizin fiziki gücü iyi. Akıllı ve sabırlı bir şekilde oynamamız lazım” ifadelerini kullandı.

Emre ile uymadı

“İlk üç maçı ve geçmişteki başarıları, başarısızlıkları unutarak bu maçlara hazırlanacağız” diyen Güneş “Oyuncuların gelememesi; doğru bulmadığımız, tartışılması gereken bir konu. Pandeminin futbolu ne kadar etkilediğini görüyoruz ama ülke kararlarına göre ayrımcılık oluyor” çıkışında bulundu. Yardımcı antrenörlük için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak şartların uymadığını belirten Güneş “Burak ve Hakan’ın, Emre’nin oynarken yaptığı liderliği devralmasını istiyorum” dedi.

KATAR 2022 MACERASI SÜRÜYOR

Nerede kalmıştık?

∂ 2022 Dünya Kupası elemelerine harika bir başlangıç yapan ve grupta üç maçta 7 puanla lider durumda olan Türkiye, daha sonrasında gittiği EURO 2020’den hüsranla ayrılmıştı. Ay yıldızlı takım, bu yaranın izlerini silerek Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Millîler, bu gece 21.45’te Karadağ’ı ağırlayacak. TRT 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoît Bastien yönetecek.

KAYIP İSTEMİYORUZ

Kötü geçen Avrupa Şampiyonası macerasının ardından yine bir araya gelen ay yıldızlı oyuncuların oldukça moralli olduğu gözlendi. Millîler, grupta arka arkaya oynayacakları üç maçtan 9 puan hedeflediklerini söyledi. Bu arada Halil Akbunar sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Altay Bayındır: Milli takımda oynamayı çok istedim Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, EURO 2020'de Milli Takım kadrosundayken oynamayı çok istediğini ifade ederken, önümüzdeki sezon için hazır olduklarını ve taraftarında bu pozitif ortamın parçası olması gerektiğini söyledi.