Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu. 34 yaşındaki emektar golcü, Kocaelispor'a transfer oldu. TFF 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor, Mevlüt'ü renklerine bağladı.

Mevlüt daha önce Sochaux, PSG, Saint - Etienne, Başakşehir, Antalyaspor ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giymişti.

A milli takımımızda da forma giyen Mevlüt Erdinç, milli formayla 35 maça çıkıp 8 gol atmıştı.

KOCAELİSPOR'DAN MEVLÜT ERDİNÇ AÇIKLAMASI!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

İmza törenine oğlu ile katılan ve Kocaelispor’a katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Mevlüt Erdinç, “Kocaelispor’u küçüklüğümden biliyorum. Fransa’da doğdum ama oradan takip ediyordum. Kocaelispor beni istediğini öğrendiğimde çok özel bir duygu hissettim. İnanın bana şu an çok mutluyum ve sizi mutlu edeceğime de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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