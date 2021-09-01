Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen sezon sonunda kariyerini noktalayacağı öğrenildi.

F1 TARİHİNİN EN ÇOK YARIŞ GÖREN PİLOTU

Formula 1'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 41 yaşındaki deneyimli pilotun sezon sonunda emekli olacağı duyuruldu.

344 kezle Formula 1 tarihinin en çok yarış gören sporcusu olan Raikkonen, 2007 yılında Ferrari ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kariyerinde 18 kez pole pozisyonu kazanan Fin pilot, 21'i birincilik olmak üzere 103 kez podyuma çıktı.

Kimi Raikkonen Ferrari'den ayrılıyor Ferrari ile 2007 yılında şampiyonluk yaşayan Fin pilot, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Massa: Raikkonen için üzülüyorum Ferrari'nin eski pilotlarından Felipe Massa, Ferrari'deki geleceği belirsizliğini koruyan eski takım arkadaşı Kimi Raikkonen için üzüldüğünü söyledi.

Raikkonen son 2 yarışta yok Lotus-Renault Formula 1 takımının Fin pilotu Raikkonen, sakatlığı yüzünden sezonun son iki yarışında piste çıkamayacak.