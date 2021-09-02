Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinden vazgeçmiş değil. Galatasaray’ın da yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı Portekizli yıldız için siyah beyazlılar son bir hamle yapacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde TRT Spor’da katıldığı programda “Ben artık 6 numara istemiyorum, 6-8 birlikte oynayan oyuncular lazım. Gedson Fernandes’i de bu yüzden istedim...” açıklamasını yapmıştı. Yalçın’ın ısrarı üzerine yönetim yeniden harekete geçti.

LAMİNE İDDİASI

Eğer transfer bu geceye kadar bitirilebilirse Gedson Fernandes’in adı UEFA listesine eklenecek. Beşiktaş’ın Galatasaray’ın da yolunu gözlediği Gedson Fernandes için Benfica’ya 6 milyon avro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdiği öğrenildi. Öte yandan L'Équipe, Beşiktaş’ın Fransa Ligue 2 takımı Nimes’ten merkez orta saha Lamine Fomba’yı kiralamak istediğini iddia etti. Yirmi üç yaşındaki oyuncunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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