Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Sayın Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.

Mustafa Cengiz'in olay açıklamalarına Fatih Terim'den cevap Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, düzenlediği basın toplantısında aday olması ve seçilmesi halinde teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini açıklaması üzerine Terim'den cevap geldi.