Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona üçte üç yaparak başlayan ve liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sezon şampiyonluk için istim üstünde. Camianın şampiyonluk hasretini dindirmek için kolları erkenden sıvayan bordo mavililer, ligdeki rakiplerinin son güne sığdırmaya çalıştığı transfer hamlelerinin aksine o defteri çoktan kapatmış durumjda. Transferlerin hemen hepsini erkenden bitiren ve 8 Eylül’e kadar bir sol bek kadroya katmayı düşünen bordo mavililerin erken hamlesi takımın formuna da yansıdı.

Avcı: Hedefimiz belli

Kadroya Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Dorukhan gibi yıldızları katan Karadeniz ekibi Avrupa macerası sebebiyle sezonu da erken açtığı için takım formunu oturtmuş durumda. Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru transfer rotasını belirleyip erken davranan bordo mavililer bu anlamda rakiplerinin önüne geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı “Başkan’ımız ve yönetim kurulumuz, takıma inanılmaz destek veriyor. Bize de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek kalıyor” dedi.

SON TAKVİYE

Sol beke Levan

∂ Trabzonspor, bir sol bek transferi yapıp transferi kapatmak istiyor. Bordo mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen Levan Kharabadze’yi kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor. 21 yaşındaki Gürcü oyuncu 14. yabancı olarak TFF listesine yazılacak.

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