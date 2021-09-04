Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin Los Angeles’tan transfer ettiği Uruguaylı Diego Rossi dün Samandıra’da basın mensuplarının karşısına çıktı. Sarı lacivertli formayı giymekten mutlu olduğunu belirten 23 yaşındaki forvet “Takıma yardım edip kupalar kazanmak istiyorum” dedi. MLS’te gol krallığı olan Diego “Umarım burada da çok fazla gol atarım. Ancak önceliğim hem ofansta hem defansta takıma yardım etmek” diye konuştu.

Lugano referansı

ABD’de iyi bir dönem geçirdiğini belirten Diego Rossi “Orada çok şey öğrendim. Şimdi büyük bir adım attım” derken “Fenerbahçe, Lugano’dan dolayı Uruguay’da tanınıyor. Gerçekten çok büyük bir takım ve çok fazla kaliteli oyuncusu var” yorumu yaptı. Lugano’nun referansının kararında önemli olduğunu dile getiren genç yıldız, “Motivasyonum çok yüksek. Katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

YENİLER EKLENDİ

Serdar Dursun listede yok

Fenerbahçe’nin yenileri Berisha ve Meyer dün takımla idmana çıktı. Sarı lacivertliler, yeni transferlerden Kim, Rossi, Berisha ve Meyer’i UEFA listesine yazarken Serdar Dursun sakatlığı sebebiyle Avrupa kadrosunda yer almadı. Bu arada Caner ve Caulker için transfer görüşmeleri sürerken, Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.