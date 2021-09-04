Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in geride kalan üç haftasında en iyi hücum ikilisi oldu. Üçte üç yaparak 9 puanla averajla liderlik koltuğuna oturan bordo mavililerde ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Karadeniz ekibinde Nwakaeme ve Bakasetas üç haftalık dilimde 8 golün 5'ine imza atarken birer de asist yaptı.

Avcı’dan övgü

Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asistle oynadı. Bu oyuncuları Antalyaspor'dan Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti. Hatayspor'dan Lobjanidze 3 gol, 1 asist ile Traore 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Trabzonspor’un hocası Avcı da ‘bitirim ikiliyi’ överken “Sadece onların değil takımın iyi olması için çalışıyoruz” dedi.

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU UĞURCAN ÇAKIR

A Millî Takım'ın ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in en değerli ismi unvanını korudu. Yıldız oyuncu 19 milyon avroluk değeriyle Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in (20 milyon avro) ardından ligin en değerli ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğunda Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk Trabzonspor’un çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Slovak oyuncu “Tek amacımız taraftarımıza özlediği şampiyonluğu sunabilmek” dedi