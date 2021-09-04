Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 3.Lig 3.Grup ekiplerinden Karşıyaka Yusuf Balcıoğlu ile anlaştı.

KARŞIYAKA İLE ANLAŞTI

Geçen sezon Manisa FK forması ile şampiyonluk yaşayan 1993 doğumlu kaleci sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrıldı. Birçok takımın transfer listesinde yer alan Yusuf Balcıoğlu tercihini Karşıyaka Kulübünden yana kullandı.

“KARŞIYAKA KULÜBÜ İLE ANLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIM”

Karşıyaka formasını giymek için sabırsızlandığını belirten kaleci Yusuf Balcıoğlu, “Karşıyaka Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayım. Böyle büyük bir camia da olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Karşıyaka taraftarının önünde sahaya çıkmayı heyecanlı ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sezon sonunda kupayı hep beraber kaldırmak için şimdi çok çalışma zamanı” dedi.

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