Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 3 gün önce karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshettiği 35 yaşındaki yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun yeni adresi İspanya oldu.

Falcao'yu kadrosuna kattığını internet sitesinden duyuran Rayo Vallecano Kulübü, sözleşmenin süresine ilişkin bilgi vermedi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray'a 2019-20 sezonu başında gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.

Kolombiya Milli Takımı formasını 91 kez giyen Falcao, daha önce River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea takımlarında oynadı.

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Galatasaray'dan Terim'e doğum günü kutlaması Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.