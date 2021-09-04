TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp daha önce kadrosuna kattığını Nicolas Zalazar’ı resmen duyurdu.
"KULÜBÜMÜZE HOŞ GELDİN"
Bursaspor Kulübü, Arjantinli stoper için şu açıklamayı yayımladı:
"Arjantinli savunma oyuncusu Nicolas Zalazar'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Nicolas Zalazar'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."
Nicolas Zalazar geçen sezon Club Atletico Platense forması giymişti.
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