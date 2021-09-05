Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Gedson Fernandes aşkı bitmiyor. Transfer döneminde Fatih Terim’in en çok istediği isimlerin başında gelen oyuncu için sarı kırmızılılar birçok girişimde bulunsa da Benfica cephesinin inadını kıramadı. Portekiz ekibinin adını UEFA’ya verilen listeye yazdığı oyuncuyu, revize edilecek kadroya almamayı düşünmesi Aslan’ı tekrar harekete geçirdi. 8 Eylül’e kadar vakti olan Cimbom pazartesi günü son teklifini yapacak.

Teklif: 8 milyon avro

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların Gedson için yapacağı son teklif ise net 8 milyon avro olacak. Sözleşmede daha sonraki satışından %20’lik pay da yer alacak. 22 yaşındaki yıldız oyuncu da Benfica’ya Galatasaray’a gitmek istediğini bildirdi. Ancak yükselen teklife ve oyuncunun isteğine rağmen Benfica’nın tavrı değişmezse sarı kırmızlılar bu transferi rafa kaldıracak ve alternatif isimlere yönelecek.

ALANYA’YA KİRALANDI

Akbaba imzalıyor

∂ Galatasaray’ın 2018 yılında Alanyaspor’dan aldığı Emre Akbaba, eski kulübüne dönüyor. Akdeniz ekibi millî oyuncunun yıllık ücretinin tamamını ödeyecek, sözleşmede opsiyon maddesi bulunmayacak. Akbaba’nın bugün resmî imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Gedson ısrarı Galatasaray’ın da yeniden kadroya katmak için uğraştığı Portekizli için bastıran siyah beyazlılar Benfica’ya 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi.

Gedson’da sona doğru Kiralama formülü üzerinde iki takım da el sıkıştı. Pazarlığı uzatan konu, satın alma opsiyonu için istenen rakam… G.Saray’ın 7 milyon avro isteğine karşılık Benfica ‘Bu yetmez” diyor…