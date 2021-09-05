Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı Avrupa devleriyle anılırken, sırtına Fenerbahçe formasını geçiren Güney Koreli savunmacı Min Jae Kim, kısa sürede farkını ortaya koydu. Eski kulübünde uzun süre forma giymeyen, son resmî maçına da 9 Haziran’da millî takımda çıkan 24 yaşındaki Kim, buna rağmen sarı lacivertlilerde iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle hava toplarındaki ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çeken Min Jae Kim, hem teknik heyetin yüzünü güldürdü hem taraftarlara güven verdi. Kim’in antrenman performansı da saygı uyandıracak seviyede.

Çok kazandıracak

Açık kapatmak için ekstra çalışmalar yapan Min Jae Kim, en kısa sürede hazır olabilmek adına özel antrenörünü de İstanbul’a getirdi. İkili ilişkilerdeki sıcakkanlılığıyla takım içinde sempati, çalışma disipliniyle saygınlık kazanan Koreli, “Henüz gerçek performansıma ulaşmadım. Kısa sürede eksiklerimi giderip çok daha güçlü mücadele etmek için çalışıyorum” dedi. Fenerbahçe, 3 milyon avroya transfer ettiği Kim’den hem performans olarak, hem de transfer geliri açısından büyük beklenti içinde. Korelinin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor.

Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş süresiz kadro dışı Fenerbahçe; Rossi, Kim, Meyer ve Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını, Caner Erkin ve Caulker'in transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.