Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı'mızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni de AVAR olarak görev alacak.

Zirveyi bırakmadık! Millilerden 3 gollü zafer 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.

Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş'e sert eleştiri 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Cebelitarık ile karşılaşan A Milli Takım'ın 0-0 beraberlikle tamamladığı ilk yarıyı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "48 dakika bizi niye verem ettin hocam? Boşu boşuna 22.30'a kadar geçen bir zaman var" dedi.