Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli sporcuların başarıları artarak sürüyor. Genç milli sporcu Ebru Tuncer, Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) Yaz Balkan Kupası-2'de başarılı performansıyla göz doldurdu. Tuncer, turnavada bronz madalya kazandı.

"PUSSUİT" YARIŞINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLADI

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru Tuncer, Romanya'da düzenlenen kupanın son gününde "pursuit" yarışını üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun ilk günündeki "süper sprint" yarışlarında Ebru Tuncer gümüş, Cihan Kartal ise bronz madalya elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Ali Oto, madalya alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Organizasyonda kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcumuzu ve teknik kadroyu yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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