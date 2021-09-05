Transfer döneminin tamamlanmasına günler kala Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Miguel Crespo’yu İstanbul’a getirdi. İstanbul Havaalanı’na gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncuyu, sarı-lacivertli kulüp temsilcileri karşıladı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Crespo’nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Miguel Crespo, daha önce Portekiz Ligi’nde Feirense, Neves ve Merelinense formaları giymişti.
Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını resmen duyurdu.
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