Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1'in yıldız isimlerinden Hollandalı pilot Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sine damgasını vurdu. Verstappen, 1985'ten sonra ilk kez Hollanda'da düzenlenen yarışı 1:30:05.395'lik süresiyle birinci olarak tamamladı.

VERSTAPPEN'IN BU SEZON 7. ZAFERİ

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Hollandalı pilot, ilk sıradan başladığı mücadelenin pit-stop stratejilerinde, rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurdu.

Yarışın büyük bölümünde Hamilton ile arasındaki liderlik mücadelesinden galip çıkan Verstappen, özelikle son turlarda rakibiyle arasındaki zaman farkını açtı ve 1985'ten sonra ilk kez Hollanda'da düzenlenen yarışı 1:30:05.395'lik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye çıkan Verstappen, bu sezon yedinci kez yarış kazandı.

HAMİLTON İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı pilotun takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly ise dördüncülük elde etti.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114

5. Sergio Perez (Meksika): 108

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull: 332.5

3. Ferrari: 181.5

4. McLaren: 170

5. Alpine: 90

F1 Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in Formula 1'de sezonun 12. yarışı olan ve Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek Beliçka Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in oldu.

Red Bull pilotu Verstappen taburcu edildi Formula 1 takımlarından Red Bull'un Büyük Britanya GP'sinde kaza geçiren Hollandalı pilotu Max Verstappen, hastaneden taburcu edildi.

F1'de ilk kez düzenlenen sprint yarışında zafer Verstappen'in Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sindeki grid dizilişi için ilk kez gerçekleştirilen sprint yarışını Red Bull takımından Hollandalı Max Verstappen kazandı ve ilk sırada başlamaya hak kazandı.

Avusturya Grand Prix'sinde pole Verstappen'in Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.