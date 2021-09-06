Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oynadığı son beş resmî maçta galibiyet alamayan A Millî Takım, dünyanın en zayıf takımlarından Cebelitarık’ı 3-0 yenerek bu hasretini dindirdi ancak ortaya konan futbol yine kimseyi tatmin etmedi. Ay yıldızlı takım, iki farklı önde olduğu Letonya ve Karadağ maçlarında içeride kaybettiği 4 puanla Dünya Kupası yolunda büyük yara almıştı. Kâbus gibi geçen EURO 2020’nin izlerinin devam ettiği son Karadağ ve Cebelitarık maçlarında da görüldü. Teknik Direktör Şenol Güneş de takımda büyük bir öz güven kaybı yaşandığını dile getirdi.

Hollanda maçı final

Bütün olumsuz tabloya rağmen Türkiye, ilk yarısı tamamlanan eleme grubunda 11 puanla Norveç ve Hollanda’nın 1 puan önünde lider durumda. Gruptaki diğer maçlarda Norveç, Letonya’yı, Hollanda da Karadağ’ı yendi. Türkiye, ikinci beş maçlık periyotta da 11 puan toplarsa matematiksel olarak ikinciliği garantilemiş olacak. Eğer Hollanda ve Norveç’e yenilmeden diğer üç maçı kazanırsak Katar’a doğrudan gitme şansımız da yüksek. Dolayısıyla Amsterdam’da Hollanda karşısında alınacak 1 puan bile Katar yolunu otobana çevirebilir.

Galibiyet zevk Katar!

Eğer deplasmandaki maçtan puanla dönersek grubun seri başı takımı ve en büyük favorisi Hollanda ile mesafeyi korumuş olacağız. Alacağımız bir galibiyet ise üzerimizdeki ölü toprağını atmamızı sağlayacak. Türkiye, ekim ayında içeride Norveç’i ağırlayacak, sonra da deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası’na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Hakan göz kamaştırdı

Millî takımda ikinci yarının başında oyuna dâhil olan Hakan Çalhanoğlu, Cebelitarık savunmasının kilidini açtı. Halil Dervişoğlu’nun 54’te attığı golün asistini yapan Hakan, 64’te ceza sahası dışından attığı golle oyunu değiştiren isim oldu. Hakan’ın son dakikalarda bir şutu da direkten döndü.

Zirveyi bırakmadık! Millilerden 3 gollü zafer 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Cebelitarık'la karşılaşan A Milli Futbol Takımı, 3-0'lık skorla galibiyeti elde etti.