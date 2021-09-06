Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu açıkladı.
27 NUMARILI FORMAYI GİYECEK
Portekiz 1. Lig ekibi Estoril Praira'dan sarı-lacivertlilere 3+1 yıllığına transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 27 numaraları formayı giyecek.
Fenerbahçe, yeni transferini duyurdu Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile görüşmelere başladığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş süresiz kadro dışı Fenerbahçe; Rossi, Kim, Meyer ve Berisha'nın UEFA listesine eklendiğini, Serdar Dursun'un ise sakatlığı sebebiyle listede yer almadığını açıkladı. Sarı-lacivertliler ayrıca Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını, Caner Erkin ve Caulker'in transferi için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Max Meyer, Fenerbahçe'ye transfer oldu Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, Fenerbahçe'nin renklerine bağlandı.