Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve PSG'nin eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, 39 yıldır komadaydı. PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre eski yıldız futbolcu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kulüp, futbolcunun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

19 EYLÜL'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Nice Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Jean-Pierre Adams'ın ailesinin ve yakınlarının acısına ortak olunduğu ifade edilirken, eski oyuncuları Adams için 19 Eylül'de oynanacak Nice-Monaco karşılaşması öncesinde anma töreni düzenleneceği belirtildi.

22 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Jean-Pierre Adams, profesyonel futbol kariyerine 1970'te Nimes ekibinde başladı.

Jean-Pierre Adams, 1973-1977 yıllarında Nice ve 1977-1979 yıllarında PSG'de oynadı.

22 kez Fransa Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Jean-Pierre Adams, 17 Mart 1982'de ameliyat sırasında yapılan hatalı tıbbi müdahale sonucu komaya girmişti.

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