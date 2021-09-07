Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geçen sezon 22 transfer yapan Fenerbahçe, bu sezon bir o kadar oyuncuyla yollarını ayırırken, 9 yeni isme kapılarını açtı. Son olarak Portekiz’den Miguel Crespo’yu kadrosuna katan sarı lacivertliler, şimdi de bir bek için zamanla yarışıyor. Yabancı kontenjanını dolduran Fenerbahçe, Sassuolo forması giyen millî oyuncu Mert Müldür için nabız yoklarken, lejyonerleri de es geçmiyor. Arjantinli Fabricio Bustos transferinden daha önce anlaşmaya vardığı Independiente’nin bonservis talebini yükselmesi sebebiyle vazgeçen sarı lacivertliler, West Ham’ın Kongolusu Arthur Masuaku, Porto’nun Nijeryalısı Zaidu Sanusi için temaslarını sürdürüyor.

Bir de kaleci gelecek

Transferin bitmesine bir gün kala, zamanla yarışan Fenerbahçe’nin bu operasyonu tamamlayabilmek için elindeki lejyonerlerden birisiyle yollarını ayırması gerekiyor. Caulker dâhil 15 yabancısı bulunan sarı lacivertliler, İngiliz stoperin yanı sıra bir oyuncu daha göndermek durumunda ki, teknik heyetin kararına göre Zajc ile Sosa arasında tercih yapılması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin kaleye de takviye yapması gündemde. Altay-Berke rotasyonu ile sezona başlayan takımda bir de Osman Çetin Ertuğrul var. Ancak Pereira’nın isteği doğrultusunda Rize’den Tarık Çetin ve Bursaspor’la yollarını ayıran Ataberk Dadakdeniz için görüşmeler yapılıyor.

VEDA ZAMANI

Caner Erkin Gümrük'te

∂ F.Bahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı. Sarı lacivertli kulübün teşekkür ettiği futbolcu taraftarlara hitaben, "Bu formayı giydiğim sürece savaşmayı bırakmadım. Çubukluyla yaşadığım şampiyonlukları unutmayacağım. Şimdi veda zamanı" mesajı paylaştı.

KALEDE DEĞİŞİM

Walker da ekibe katıldı

∂ Vitor Pereira, kendi kaleci antrenörünü getiriyor. Michael Kraft’la yollarını ayıran sarı lacivertliler Pereira’nın Çin’deki ekibinden Ian Walker’la anlaştı. İngiliz antrenörün göreve başlamasıyla teknik kadro tam anlamıyla Pereira’nın ekibine dönüşecek. Walker, kalecilik yıllarında Tottenham, City, Bolton formaları giymişti.

MEYER DIŞINDA

Yeniler hazır

∂ Fenerbahçe’nin yenilerinden Diego Rossi, Mergim Berisha ve Miguel Crespo Sivas maçına hazır. Sezon başı kamplarına katılan ve resmî maçlarda görev alan oyuncuların eksiği yok. Vitor Pereira’da oyuncuların durumundan son derece memnun. Sadece hazırlık kampı yaşamayan Max Meyer’in kondisyon eksiğini kapatmak için zamana ihtiyacı var.

“BUNU HAK ETMEDİM”

Bustos isyan etti

Adı Fenerbahçe’yle anılan Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos, transferiyle ilgili ESPN konuştu. Fenerbahçe’yle anlaştığını söyleyen Arjantinli “Türkiye’ye gitmek üzereydim. Kariyerim için çok büyük bir adım olacaktı. Ama kulübüm son anda çok yüksek bonservis talep etti” diyerek transferin gerçekleşmediğini itiraf etti. Fenerbahçe’yle 2,5 milyon avroya anlaşan Independiente, Palmeiras ve Valencia’nın da oyuncuya talip olmasıyla talebini yukarı çekmişti. Ocak ayında serbest kalacak Bustos’un devre arasında bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gelmesi bekleniyor.

CRESPO’DA İŞLEM TAMAM

Fenerbahçe, Portekizli orta saha Miguel Crespo ile sözleşme imzaladı. Önceki gün İstanbul’a gelen 24 yaşındaki oyuncu dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı attı. Sarı lacivertliler, Estoril’den alınan Crespo’yla 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Crespo, 27 numaralı formayı giyecek.

Miguel Crespo Fenerbahçe'de! Fenerbahçe, görüşmeler için İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.