Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda maçı bitti açıklamalarda “İçimizdeki İrlandalılar”ı hatırlatan açıklamalar vardı. A Millî Takımın hocası, kendisine yapılan eleştiriler konusunda isim vermedi ama kullandığı iki kelimede hedef çok belliydi. Şenol Hoca, “Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytanlık olmuş. İyi sonuçlar alarak şeytani düzeni bozabilirdim” dedi. Ki Güneş’in bu sözleriyle yorumcu Rıdvan Dilmen ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı Ersin Düzen’i hedef aldığı yorumları ağırlıktaydı.

Sorumlusu benim

İstifa çağrılarına da cevap veren Güneş “Bir senedir hakkımda yapılmak istenen şeyleri saygıyla karşılıyorum. Sorumlusu benim. Yönetim gereken desteği verdi. Herkes üzülüyor. Beni seven de sevmeyen de üzülüyor. Türk olan üzülür ama oyunculara dokunulursa yanlış yaparlar. Var olanı yok etmek istiyorsanız yerine bir şey koymalısınız. Ben kendi adıma durum değerlendirmesi her zaman yapıyorum. Sorumluluktan kaçmam. Doğru olan şeyler bozulmamalı” ifadesini kullandı.

İçimizdekileri temizlemeliyiz

Kaptan Burak Yılmaz Hollanda maçı sonrası sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu belirtip sert ifadeler kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in danışmanı olan Ersin Düzen’in maç sırasında attığı tweet’e tepki gösteren Yılmaz “Önce kendi içimizdekileri temizlemeliyiz. İçimizde gibi görünüp terbiyesizce hareket yapanları temizlememiz lazım. Birinin adamı olarak ahkâm kesmekle olmuyor. Daha top kaleye gitmeden ‘Şenol istifa’ diyenler, tweet atanlar var. Kimse onları insan yerine koymazken biz konuşurduk. Arkadan vururlar” diye konuştu.

MEMPHIS DEPAY:

Kazandık eğlendik

∂ Maça üç gol ve bir asistle damga vuran Memphis Depay: Türkiye’den 4-2’nin rövanşını almamız gerekiyordu. Kendimize güvenerek oynadık ve eğlendik. Daha iyi takım bizdik ve kazandık. Önemli bir adım attık. İleriye gidiyoruz ve bunu da devam ettirmeliyiz.

VIRGIL VAN DIJK:

Türkleri susturduk

∂ Hollanda Millî Takımı’nın defanstaki yıldızı Virgil van Dijk: Erken gol bulmak işimize geldi. Gayet güzel bir akşam oldu. İyi başlamamız ve erken gol Türk taraftarları susturmamıza yardım etti. Topu kaybettiğimizde hemen kazanmak için savaştık ve bu da bize avantaj sağladı.

OZAN TUFAN’DAN İTİRAF:

EURO 2020’nin etkisi altındayız

∂ Oyuna sonradan giren Ozan Tufan: Özür dileriz hepimiz sorumluyuz. Söylenecek fazla bir şey yok ağır bir mağlubiyet. Ben yeni katıldım ama bu takımın bir parçasıyım. Bunu kimsenin üstüne yıkamayız. EURO 2020’nin etkisi altındayız. Bunu hemen unutmalıyız. Daha başaracağımız çok şey var. Norveç’e odaklanmalıyız.

MERİH DEMİRAL:

Gerekeni yapacağız

∂ A Millî Takımın önemli değerlerinden Merih Demiral, 6-1’lik Hollanda yenilgisi sonrası “Daha önce böyle bir maç yaşamadık ne denir bilmiyorum. Burada kötü sonucun sorumlusu hoca ya da bir futbolcu olmaz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Telafi etmek için gerekeni yapacağız” dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ:

Özür diliyorum

∂ Hollanda mücadelesinde penaltı yapan, oyundan atılan Çağlar Söyüncü üzgün ve moralsiz şekilde duygularını paylaştı: Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı kart için çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan çok özür diliyorum.

Dünya başımıza yıkıldı Portakallar ilk dakika dolmadan Klaassen'le öne geçti. Depay hat-trick yaptı. Çağlar atıldı. Til ve Malen'in golleri gecemizi iyice kararttı. Cengiz'in golü kuru bir teselli oldu