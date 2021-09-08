Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'in 4. haftasında evinden karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ
Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda dinamik ısınmasının ardından koordinasyon, 5'e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.
HEDEF 3 PUAN
Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Karadeniz ekibi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğunda Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.
Trabzonspor'da hedef şampiyonluk Trabzonspor’un çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Slovak oyuncu “Tek amacımız taraftarımıza özlediği şampiyonluğu sunabilmek” dedi
Trabzonspor baş edemedi Konferans Ligi Play-Off rövanş maçına küçük bir umutla çıkan Abdullah Avcı'nın takımı Cristante, Zaniolo ve El Shaarawy'nin gollerine mani olamadı.