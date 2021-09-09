Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Altay, Atakaş Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ve Yukatel Kayserispor, TFF 1.Lig'den; Balıkesirspor, Bandırmaspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Royal Hastanesi Menemenspor A.Ş., ve Tuzlaspor A.Ş. TFF 2.Lig'den; Akhisarspor, Amed, Ankaraspor, Afjet Afyonspor, Etimesgut Belediyespor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kırşehir Belediye Spor, Pendikspor, Turgutluspor, Sakaryaspor A.Ş., Sarıyer, Şanlıurfaspor, Serik Belediyespor, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu, Teco Karacabey Belediye Spor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 2. Lig'den Eskişehirspor kulübüne 3 puan tenzili cezası verdi.

Kulüp Lisans Kurulu; 01 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda GMG Kastamonuspor Kulübü’nün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarını dondurması sebebiyle, kulübün 2021-2022 Kulüp Lisans Başvuru Sürecinin durdurulmasına karar verdi. Böylelikle, 2021-2022 sezonu Kulüp Lisans Süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 59'u Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Liginde yer alan kulüplerden 1'i UEFA Lisansı aldı.

Kurulun ilk ve ikinci aşamada almış olduğu kararlar ise şu şekilde:

İlk değerlendirmelerinde Kulüp Lisans Kurulu; Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş, Demir Grup Sivaspor, Fenerbahçe A.Ş., Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., Medipol Başakşehir FK., Trabzonspor A.Ş. ve Vavacars Fatih Karagümrük ile TFF 1.Lig'den İstanbulspor A.Ş. ve Kadınlar Liginden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı kulüplerine UEFA Lisansı, TFF 1. Lig'den Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold Erzincanspor, Kırklarelispor, Manisa Futbol Kulübü ve Niğde Anadolu FK kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Kulüp Lisans Kurulu; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın Ulusal Kulüp Lisansı ile ilgili maddeleri uyarınca da kalan kulüplere kriter eksiklerini tamamlamaları için 30 ve/veya 60 gün ek süre vermişti.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisansı ikinci aşama kararlarında; Süper Lig’ den Adana Demirspor A.Ş. ve Aytemiz Alanyaspor ile TFF 1.Lig'den Adanaspor A.Ş., TFF 2.Lig'den Ankara Demirspor, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, İnegölspor, Hekimoğlu Trabzon, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Pazarspor, Sivas Belediye Spor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans vermişti.

Aynı toplantıda Kurul, kalan kulüplere ise eksikliklerin giderilmesi için Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XIV tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre vermişti.

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