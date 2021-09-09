Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, hem Tokyo Olimpiyatları'nda hem de 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılarla göz doldurdu. Milli oyuncuların da ayrı ayrı performanslarıyla dikkatleri çektiği müsabakalar sonrası "en iyiler"den oluşturulan "Rüya Takım"a "En İyi Orta Oyuncu" ünvanını kazanan Eda Erdem Dündar da seçildi. Eda Erdem, bu ünvana dördüncü kez kvuşarak, bu anlamda ilke imza atıp tarihe geçti.

TARİHİ BAŞARI

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından turnuvanın mevkilerinde en iyi oyuncularının belirlenmesi için açılan anket sonuçlandı.

En iyi orta oyuncu kategorisinde rakipleri Sırp Milena Rasic, İtalyan Cristina Chirichella ve Hollandalı Juliet Lohuis'i geride bırakarak oyların yüzde 54,6'sını alan Eda Erdem Dündar, turnuvanın rüya takımında yer aldı.

Son dört Avrupa Şampiyonası'nda bu kategoride en iyi oyuncu unvanını elde eden Eda, bunu başaran ilk sporcu oldu.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalyaya ulaşmıştı.

Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz Olimpiyat Elemeleri'nin Rüya Takımı'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncuları Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin "Rüya Takımı"na seçildi.