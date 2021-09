Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor gözünü kritik Galatasaray maçına çevirdi. Ligin ilk üç haftasında elde ettiği üç galibiyetle liderlik koltuğunda bulunan bordo mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, İstanbul’un üç büyükleri önünde evinde ilk galibiyetini Galatasaray’a karşı almak istiyor. En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi.

Artık her maç zor

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyetten başka bir sonuç istemediğini söyleyen Avcı “Millî araya lider girdik, lider olarak da haftayı tamamlayacağız. Yakaladığımız havayı sürdürmemiz lazım. Bundan sonraki maçlar daha zor olacak. Çünkü her takım eksik gördüğü mevkilere takviyeler yaptı. O yüzden her rakibe karşı dikkatli olmalıyız. Galatasaray’ı yenerek taraftarımızı mutlu edelim” ifadelerini kullandı.

Cornelius zımba gibi

Trabzonspor ’un 19 Ağustos’ta oynadığı Roma maçında omzundan sakatlanan Cornelius’un sakatlığının geçmesi ve formunu bulması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Danimarka’nın İsrail’i 5-0 yendiği maçta şık bir kafa golüne imza atan golcü oyuncunun formu teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.