Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında merakla beklenen görüşme dün Riva'da gerçekleşti. EURO 2020'yle birlikte devam eden yıkımın, Hollanda bozgunuyla sonuçlanmasının sebepleri masaya yatırıldı. Hoca, Özdemir'le yönetimine rapor verdi ve bir sunum yaptı. TFF yöneticileri biri kazanılsa da son üç karşılaşmadaki performans ile ortaya konan futbolun çok kötü olmasına rağmen takımda hiçbir değişime gidilmemesinden şikâyetçi olduğu belirtildi.

İki farklı görüş

Güneş'in istifayı dile getirmesine rağmen Özdemir, Hoca'nın takımın başında kalıp kalmamasıyla ilgili konuya toplantıda yer vermedi. Arkasındaki sebep de iki farklı görüş. Dünkü toplantı öncesi bir grup yönetici Başkan'a, “Biz Hoca'mıza her türlü desteği verdik. İstediği her şeyi onayladık, hep arkasında durduk. Ama kendisi ne yardımcı düzeyinde, ne yöntem konusunda yeni hiçbir adım atmadı” diyerek Güneş'in acilen görevden alınmasını istedi ve taze bir kana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Yine de şans var

Diğer bir grup yönetici ise yeni teknik direktör ve yeni seçilecek oyuncularla 8 Ekim'deki Norveç maçına kadar verimli bir takım oluşturmanın imkânsız olduğunu söyledi. İkinci görüş ağırlık kazanınca Hoca'yla yolların ayrılması kararının Norveç maçından çıkacak sonuca göre verilmesi uygun görüldü. Türkiye iç sahada Norveç'i yenerse ikinciliğe yükselecek ve play-off yoluyla Dünya Kupası'na gitme şansını elde edecek. Bu maçta istenmeyen bir sonuç alınması durumunda ise Güneş'le yollar ayrılacak.

Yabancı gelsin

Toplantıda Başkan Nihat Özdemir’in de söz alarak, “Ortada ciddi başarısızlık var. Bunda bizim de sorumluluğumuz mutlaka var. Üzerimize düşen neyse yapmaya hazırım. Bu ülke bu tabloyu hak etmiyor” dediği bildirildi. Bu arada zirvede Güneş’in gitmesi hâlinde takımın başına getirilecek isimlerin de konuşulduğu ortaya çıktı. Bazı yöneticilerin Okan Buruk’u telaffuz ettiği ancak bu ismin gündeme alınmadığı öğrenildi. Yöneticilerin büyük çoğunluğunun yabancı hocadan yana tavır koyduğu bildirildi.

ORMAN’DAN ‘O YALVARDI’ İDDİASINA CEVAP

Külliyen yalan

∂ Şenol Güneş’in “Millî takımın başına geçerken bana yalvardılar” sözüne bir TFF yöneticisi “Evet, yalvaran biri vardı ama o isim Fikret Orman’dı. Bizi Şenol Güneş’ten kurtarın diye” sözlerine Beşiktaş’ın eski başkanından cevap geldi. Orman, “Külliyen yalan. Bu iddiayı atanlar çıksın yüzüme söylesin. Tam tersi, ben o dönemde hep ‘hocamızdan memnunuz’ dedim” ifadelerini kullandı.

EURO 2020 SONRASI

Bırakması lazımdı

∂ Bazı TFF yöneticilerinin, “Avrupa Şampiyonası sonrası herkes istifasını beklerken kendisi devam etme kararı aldı. Belki o zaman takımı bıraksa ne Karadağ’a puan verirdik, ne de Hollanda’dan fark yerdik. Hatta lider bile devam ediyor olabilirdik” siteminde bulunduğu öğrenildi.

SOYDAN'IN YERİNE

Altıntop göreve mi?

∂ Millî takım futbolcularının İstanbul'a dönerken bazı yöneticilere takım içinde idari anlamda eksiklikler bulunmasından şikâyetçi olduğu iddia edildi. Bu sözlerin TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de kulağına gittiği ve Hamit Altıntop'un Selim Soydan'ın yerine takım sorumlusu olabileceği belirtildi.

Şenol Güneş:Başarısızlık benimdir 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Şenol Güneş, "Burada tek sorumlu benim, seçimleri yapan benim, başarısızlık da benimdir." dedi.