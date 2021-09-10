Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında Werder Bremen'den Trabzonspor'a transfer olan ve bordo mavililerde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ekici, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşına neden olmuştu.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Trabzonspor'un Ekici'yi Beşiktaş'a göndermek istemesi ancak başarılı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmak istemesi ile adeta çıkmaza giren süreç, milli oyuncunun kadro dışı kalmasıyla sonuçlanmıştı. Ekici, sezon sonunda ise sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

SAKATLIK SORUNLARINI ATLATAMADI

Büyük beklentilerle transfer olduğu Fenerbahçe'de sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ve sürekli takımdan ayrı çalışan Ekici, büyük hayal kırıklığına neden olmuş, birçok maç kaçıran oyuncu sarı lacivertlilerde adeta istenmeyen adamlardan biri haline gelmişti.

HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞAMADI

4 Ağustos 2020 günü itibariyle boşta kalan oyuncu o günden bu yana hiçbir takımla anlaşamadı. Hannover takımıyla idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya TFF 2. Lig ekipleri Şanlıurfaspor ve Hekimoğlu Trabzon'dan transfer teklifi yapıldığı ancak Ekici'nin kabul etmediği iddia edildi.

31 yaşındaki futbolcunun kariyerini noktalayabileceği konuşuluyor.

Sürpriz teklif! Mehmet Ekici Türkiye'ye dönebilir Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri karşılayamayarak kulüpsüz kalan Mehmet Ekici'nin TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'dan teklif aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de yapboz bitti şov başlıyor Her sezon sil baştan kadro yapan Kanarya, yine büyük bir değişim yaşadı. Bir defa daha hoca değiştiren yönetim, 9 futbolcu aldı 22 oyuncuyla da yolları ayırdı.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.