Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Düne kadar kasayı boşaltan oyuncuları transfer eden Fenerbahçe, hatalarından ders alıp transfer politikasını değiştirince ışığı gördü. Maliyeti düşük genç isimlere yatırım yapan sarı lacivertliler yarınlarda para basmaya hazırlanıyor. Yönetim, Altay, Berke, Ferdi, Pelkas, Szalai, İrfan Can, Kim, Berisha, Burak, Diego ve Crespo gibi oyunculardan yüksek gelir hedefliyor. Sezon başında Altay, Szalai ve Pelkas’a gelen teklifleri geri çeviren sarı lacivertliler büyük oynuyor.

Ucuza satış yok

Attila Szalai’yi 2 milyon avroya transfer eden, Min Jae Kim için kasasından 3 milyon avro çıkaran Fenerbahçe’nin bu isimlerden hedeflediği bonservis geliri 40 milyon avro. Transfer politikasını netleştiren ve bundan sonra potansiyeli yüksek, maliyeti düşük gençlere yatırım yapmakta kararlı olan sarı lacivertliler, bu sezon Avrupa’da alınacak başarıların da oyuncuların piyasa değerini artıracağını düşünüyor. Öte yandan başta Arda olmak üzere altyapıdan gelen yeteneklerin de çok ciddi gelir sağlaması bekleniyor.

Ali Koç sözünü tuttu

Başkanlığa ilk geldiğinde, “Altyapıdan oyuncu yetiştirmek, genç yetenekler transfer etmek zorundayız” diyen Ali Koç amacına ulaştı, transfer politikası kökten değişti.

Henüz hazır değiliz

Bu sezon oynadığı beş resmî maçı da kazanarak Fenerbahçe camiasından tam not alan Vitor Pereira, henüz tam olarak hazır olmadıklarını söyledi. Portekizli, “Uyum aşaması bitmedi. Zamanla çok daha güçlü bir takım olacağız. Kazanarak devam edeceğiz ve şampiyonluğa ulaşacağız” iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'de yapboz bitti şov başlıyor Her sezon sil baştan kadro yapan Kanarya, yine büyük bir değişim yaşadı. Bir defa daha hoca değiştiren yönetim, 9 futbolcu aldı 22 oyuncuyla da yolları ayırdı.