Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer dönemini 11 yeni takviyeyle tamamlayan Galatasaray millî aradan sonra lige iyi bir dönüş yapmak istiyor. Ancak zorlu Trabzon deplasmanı öncesi arka arkaya gelen kötü haberler teknik heyetin canını sıkıyor. Elinden ameliyat olan Barış Alper Yılmaz’dan sonra sol kas grubunda yırtık tespit edilen Sacha Boey bordo mavililere karşı forma giyemeyecek. Fatih Terim ilk on birde forma vermeyi düşündüğü iki isimin de forma giyemeyecek olması üzerine alternatifler için harekete geçti.

Feghouli sakatlandı

As sağ kanadından mahrum kalan tecrübeli teknik adam, bekte Yedlin’e görev vermeyi düşünse de ABD’li oyuncu millî takımından dün döndü. Yedlin takımın yapacağı son taktik idmana çıkacak ama Güney Amerika üzerinden uzun bir yolculuktan geldiği için Fatih Hoca bu bölgede Alpaslan’ı deniyor. Sağ açık için Feghouli düşünülüyordu ama millî takımdan sakat döndü, forma Kerem'e verilecek. Ayrıca yaklaşık 24 saatlik bir uçak yolculuğu olan Muslera’nın Trabzon’a takımdan ayrı da olsa yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

CAMİANIN ACI GÜNÜ

Yarsuvat’a veda

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat, 84 yaşında hayatını kaybetti. Hukuk alanında hocaların hocası olan Prof. Dr. Yarsuvat, bir süredir tedavi görüyordu. 25 Ekim 2014 - 23 Mayıs 2015 tarihleri arasında koltukta oturan Yarsuvat, sarı kırmızılıların en yaşlı başkanı olmuştu.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.