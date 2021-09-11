Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yarın akşam Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unuttu. En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçını kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Sadece 3 mağlubiyet

Karadeniz ekibinin Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi. Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamla 21 galibiyet elde ederken 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı, ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Galatasaray karşısında mağlubiyetle ayrılmaması hâlinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini yakalayacak. Bordo mavililer, söz konusu sezonun 16 ile 31. haftası arasında 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.

Urbain Braems hayatını kaybetti

Trabzonspor’un eski teknik direktörü Urbain Braems 87 yaşında hayatını kaybetti. Braems, 1989-90 sezonunda Şenol Güneş'in istifası ve kaleci Jean-Marie Pfaff'ın isteğiyle Trabzon’un başına geçmişti.

Trabzonspor Avcı ile ilk Galatasaray galibiyeti peşinde Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Avcı yönetiminde sarı-kırmızılı takım ile oynadığı 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer Avcı ile ilk Galatasaray galibiyetlerinin peşinde.