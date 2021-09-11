Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. 12 yıl sonra eski takımına dönen Cristiano Ronaldo, maça damgasını vurdu.

11'de sahaya çıkan Portekizli yıldız, 45. dakikada fileleri havalandırarak, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 56. dakikasında konuk takım Javier Manquillo ile eşitliği yakalasa da 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+1. dakikada Lingard'ın attığı gollerle de Manchester United, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Nefesler tutuldu! Manchester’da Ronaldo çılgınlığı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a Newcastle maçıyla yuvasına dönüyor. Old Trafford'daki karşılaşma bugün saat 17.00'de oynanacak. Manchester şehrinde Ronaldo çılgınlığı yaşanırken taraftarların büyük bölümü Ronaldo forması giydi. Maç öncesi ürünler kapış kapış satıldı.

Cristiano Ronaldo’dan kötü haber! Hayatı ve kariyeri risk altında 36 yaşındaki yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, bu sezon yuvası Manchester United için ter dökecek. Ancak Ronaldo’nun sağlık durumu hakkında korku verici bilgiler iddia edildi. İddialara göre Ronaldo'nun dizinde 6 senedir tendinozis diye bir iltihabın olduğu, bu hastalık yüzünden bazı maçları yarıda bıraktığı belirtildi. Garanti bir tedavisi olmayan bu rahatsızlıkta, düzenli ilaç ve bolca dinlenmeyle acı hafifliyor.