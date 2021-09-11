Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağılayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Karagümrük maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ancak kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan’ın yerine Miralem Pjanic sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Ersin ve Rıdvan’ın yanı sıra Necip Uysal’ı stoperde sahaya süren Sergen Yalçın, bu nedenle Welinton’u kenara aldı. Yalçın’ın bir değişikliği ise Larin-N’Koudou oldu. N’Koudou, 10. dakikada karşılaşmada skoru 2-0’a getiren isim olurken, Welinton ise dakikalar 20’yi gösterdiğinde sakatlanan Vida’nın yerine oyuna dahil oldu.
Atiba ve Larin maçı tribünden izledi
Beşiktaş’ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı’ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
Sergen Yalçın'dan TFF ve MHK'ye çağrı: Uilenberg'i kovmalısınız Beşiktaş'ın hocası, "Beni nasıl hedef gösterir? O artık bir taraftır. Bu adamın ilişkisi kesilmeli. Yoksa bizim için artık siz tarafsınız" dedi.
Sergen Yalçın 'yabancı kuralı skandalı'nı anlattı Süper Lig'in 3. haftasında Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, dördüncü hakem ile yaşadıkları 'yabancı kuralı' karmaşasını anlattı. Yalçın, "5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Bırak lanet olsun Necip'i sokalım oyuna dedim" ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, Malatya maçına 3 değişiklikle gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçına 3 değişikliğe gitti.
Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor’u ağılayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Karagümrük maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan ancak kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan’ın yerine Miralem Pjanic sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Ersin ve Rıdvan’ın yanı sıra Necip Uysal’ı stoperde sahaya süren Sergen Yalçın, bu nedenle Welinton’u kenara aldı. Yalçın’ın bir değişikliği ise Larin-N’Koudou oldu. N’Koudou, 10. dakikada karşılaşmada skoru 2-0’a getiren isim olurken, Welinton ise dakikalar 20’yi gösterdiğinde sakatlanan Vida’nın yerine oyuna dahil oldu.
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