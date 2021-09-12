Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe dolu dizgin başladığı sezonda yüksek tempolu bir sürece giriyor. Lig ve Avrupa’da oynadığı 5 maçından da zaferle ayrılan sarı lacivertliler, 22 gün içinde 7 karşılaşmada ter dökecek. Ligde 5, Avrupa’da 2 sınav verecek Fenerbahçe’de hedef 21 puanlık pastada fire vermemek. Bugün sahasında Sivas’ı konuk edecek Fenerbahçe, 16 Eylül’de Eintracht Frankfurt deplasmanıyla Avrupa Ligi’ne merhaba diyecek.

Hepsini kazanabiliriz

Almanya’dan döndükten sadece üç gün sonra Başakşehir’e konuk olacak Fenerbahçe’de mesai 23 Eylül’de Kadıköy’deki Giresun karşılaşmasıyla devam edecek. 26 Eylül’de Hatay’a gidecek sarı lacivertliler, eylülün son günü Kadıköy’de Olimpiakos’la kozlarını paylaşacak, bu maçtan üç gün sonra da evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Vitor Pereira, “Bu zorlu periyottan hasarsız çıkarsak hem ligde hem de Avrupa’da hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

Gözler Berisha’da

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Berisha, Rossi, Meyer, Crespo ve lisansı çıkan genç Burak, Sivas maçında ilk kez kadroda yer alacak. Yol yorgunu Valencia’yı yedek soyundurması beklenen Pereira, golcü görevini Berisha’ya verecek. Crespo da ilk on bire yakın. Diğer oyuncular ise ikinci yarıda forma giyebilir.

F.Bahçe’nin kritik 7 maçı

12 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Sivasspor

16 Eylül Avrupa Ligi / E. Frankfurt-Fenerbahçe

19 Eylül Süper Lig / Başakşehir-Fenerbahçe

23 Eylül Süper Lig / Fenerbahçe-Giresunspor

26 Eylül Süper Lig / Hatayspor-Fenerbahçe

30 Eylül Avrupa Ligi / Fenerbahçe-Olimpiakos

3 Ekim Süper Lig / Fenerbahçe-Kasımpaşa

Sivas maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kampa girdi.