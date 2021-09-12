Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter, deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip 18. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçerken ev sahibi 33. dakikada Maya Yoshida'nın golü ile eşitliği yakaladı. Inter ilk yarının bitmesine az süre kala Lautaro Martinez'in golü ile tekrar öne geçti ve devreye 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Sampdoria 47. dakikada Tommaso Augello ile skoru beraberliğe taşıdı. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

ÇALHANOĞLU 68. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 68. dakikada yerini Stefano Sensi'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter ligde bu sezonki ilk puanını kaybetti ve puanını 7'ye çıkardı. Sampdoria ise geride kalan 3 haftada ikinci beraberliğini aldı ve puanını 2 yaptı.

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: İyi tercih oldu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A'da Milan’dan Inter'e transfer olmasının, hem kulüp hem oyuncu için iyi tercih olduğunu belirtti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter transferinin ardından açıklama Hakan Çalhanoğlu, Inter transferinin ardından yaptığı açıklamada söz konusu gelişmeden mutlu olduğunu belirtti.