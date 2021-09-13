Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, maça çıkarken ilk hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade ederek, "Bunu beceremiyorsak da puanla dönmekti hedefimiz. Olumsuz gidişatı tersine çevirmek temel amacımızdı. Göztepe’yi galibiyetten dolayı ve ikinci yarıdaki performansından dolayı kutlarken Göztepe’ye yardım eden hakemi de özellikle söylemem lazım" dedi.

"BERBAT BİR HAKEMLİK YAPTI"

"Sahada berbat bir hakem vardı" diyen Kocaman, "Tecrübeli hakemlerin yaptığı bir davranış şekli vardır. Oyunun gidişatını faullerle etkilerler. Berbat bir hakemlik yaptı. Maçın son 5 dakikasında uydurma fauller vermeye başladı. Kimse dokunmadan fauller verdi” şeklinde konuştu.

"OKSİMORON BİR DUYGU"

Göztepe’nin tahminlerine uygun bir oyun ortaya koyduğunu ifade eden Kocaman, "Ön tarafta baskı yaptılar. Tahminlerimizi de aşan bir oyun sergilediler. Maçın başlarında mükemmele yakın bir oyun ortaya koyduk, ilk yarı öne de geçmeyi başardık. İrfan 3 tane gol pozisyonunu engelledi. 4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron bir duygu. Bunu tarif etmek mümkün değil" dedi.

OKSİMORON NE DEMEK?

Birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade. Bazen anlamı kuvvetlendirmek için veya edebi sanat yapmak amacıyla kullanılır; bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır.

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