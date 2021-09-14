Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyeti unuttu. Önce Kasımpaşa daha sonra da Trabzon deplasmanında iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan birer puanla ayrılan sarı kırmızılılarda moraller de oldukça bozuk. Ancak Fatih Terim’in canını en çok sıkan konu kaçan puanlardan daha çok, takımının öne geçtiği mücadelelerde skoru koruyamaması.

Lazio’ya farklı 11

Özellikle de sonradan oyuna giren isimlerin beklentilerin altında kalması ve bireysel hataların çok olması Fatih Hoca’yı Lazio maçı öncesi tedbir almaya itti. Terim evinde UEFA’ya grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak amacında. Trabzon deplasmanında Boey, Feghouli gibi oyuncularından yararlanamayan Terim bu oyuncuların yerlerine görev alan isimlerin performansını beğenmedi.

Marcao dönüyor

Lazio’ya karşı on birini değiştirecek olan Fatih Hoca çok top kaybı yapan Kerem’i kulübeye, Morutan’ı ise sağ kanada çekecek. Terim ayrıca Taylan, Berkan ve Cicaldau’yu beraber oynatarak dirençli bir orta saha elde etmeyi planlıyor. Savunmanın göbeğindeki Nelsson’u kulübeye çekecek olan Terim, ligde 8 maç cezası olan Marcao’yu Avrupa maçında sahaya sürecek.

F.BAHÇE’YE İMALI MESAJ

Her şey para değil

Halil Dervişoğlu, Trabzonspor karşısında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni topladı. Baba Muzaffer Dervişoğlu, Fatih Terim’in Halil’e sarıldığı fotoğrafın üzerine “Her şey para değildir” yazarak oğluna transfer döneminde talip olan Fenerbahçe’ye göndermede bulundu.

OYUNCULARA SİTEM

Neden ders almıyoruz?

∂ Fatih Terim, Kasımpaşa maçından sonra Trabzonspor karşısında da iki farklı skorun korunamamasına kızdı. Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Takım savunması hücumdan başlar. Gol atıyoruz ama forvetlerimiz de dâhil herkesin takım savunmasına yardımcı olması gerekiyor. Kasımpaşa maçından ders almalıydık” siteminde bulundu.

AVRUPA PROVASI

Trabzon’dan

2-2’lik beraberlikle dönen Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo mavililere karşı 90 dakika oynayan isimler yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise çift kalede taktik idmanı gerçekleştirdi. Aslan çalışmalarını bugün 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Lazio, Muriqi’ye güveniyor Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, takımda istenen performansı bir türlü veremeyen Vedat Muriqi’ye güvendiklerini belirterek, “Kendisini en iyi şekilde ifade etmeyi başaracağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Galatasaray'a bir transfer daha Galatasaray, genç oyuncu Gustavo Assunçao'nun geçici transferini resmi olarak açıkladı.