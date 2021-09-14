Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta'da forma giyen 15 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Enes Sali, lig maçında attığı golle Romanya'da tarihe geçti. Sali, Romanya Birinci Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu.

5-0'LIK GALİBİYET

Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali, Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendikleri lig maçında gol atarak Romanya tarihine geçti.

23 Şubat 2006 Kanada doğumlu Enes Sali, 15 yaş 202 günlük olarak Romanya liginin gol atan en genç oyuncusu oldu.

Enes Sali, takımının Acadamica Clienceni'yi 5-0 yendiği maçta 46. dakikada oyuna girdi ve 85. dakikada takımının son golünü kaydetti.

Hagi ve Popescu Galatasaray idmanında Galatasay'ın efsane futbolcuları, bugün Florya'daki antrenmanı seyretti. Hagi ve Popescu, burada eski günlere döndüklerini söyledi.

Hagi, Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı Eski yıldız futbolcu Hagi, sahibi olduğu Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'daki teknik direktörlük görevini bıraktı.