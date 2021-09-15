Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Yalçın “Şampiyonlar Ligi, futbolun en üst seviyesi. Beşiktaş olarak bunun içinde olduğumuz için heyecanlı ve mutluyuz. Takım olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ümidimiz var. Hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak, mümkünse ilk 2’de grup sonunu görmek” dedi.

Kolay işler değil

Bunları söylerken çok zorlu bir organizasyonun içinde olduklarının da altını çizen Sergen Yalçın “Burada işlerin kolay olmadığı bir gerçek. Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak zor tabii ki. Hayal gibi bir şey. Gerçekçi olmak lazım. Ama hayal kurabilir miyiz, kurabiliriz. Takım maliyetlerine, bütçelere baktığımız zaman kolay değil. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Öncelikle yakışan futbolu ortaya koymalıyız” diye konuştu.

10 yabancı olacak

Dortmund karşısında Ersin dışında kadronun yabancılardan oluşacağını dile getiren başarılı teknik adam “Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var. Bu sene iyi bir kadro kurduk. Kesinlikle kolay olacağını düşünmüyoruz, çok zor bir grup olacak. Süper Lig’deki oyunlar, Şampiyonlar Ligi’ne yetmez. Konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor” sözlerini kullandı.

İYİ OLAN KAZANIR

Favori yok

∂ Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, hiçbir rakipten çekinmediklerini söylerken “Bu maçın favorisi yok. Takım hâlinde hareket eden ekipler maçları kazanır. Bunu sağlarsak kazanabiliriz. Bu sezon daha oturmuş ve yeni gelenlerle güçlenmiş bir takımız” diye konuştu.

HERKES İZLESİN KARTAL’I

Acun kanalı aç!

∂ Yayıncı kuruluş Exxen’in sahibi Acun Ilıcalı’ya seslenen Sergen Yalçın “Acun, kanalı aç, herkes izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin. TV8’den bütün halka izletebilirsin” dedi.

MARCO REUS: Çekişmeli olacak

∂ B. Dortmund'un çalıştırıcısı Marco Rose, "Beşiktaş ile zor ve çekişmeli bir maça çıkacağız. Rakibimiz savunmada çok agresif oynuyor. Buna hazırlıklıyız. Oyuncularım hırslı" ifadelerini kullandı.

DORTMUND İSTANBUL’DA

Biz geldik Beşiktaş!

∂ Borussia Dortmund kafilesi dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Kulübün sitesinden “Biz geldik” paylaşımı yapıldı. Takımın eski hocası Edin Terzic, “Beşiktaş’ı hafife alan herkes büyük hata yapar. O stadyum çok gürültülü olacak. Taraftarların dünya rekorunu elinde tutması tesadüf değil” uyarısı yaptı.

Beşiktaş-Dortmund maçına İspanyol hakem Temsilcimiz Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.