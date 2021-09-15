Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Cristiano Ronaldo 'nun golüyle öne geçen Kırmızı Şeytanlar, 55 dakika 10 kişi oynadığı maçı 2-1 kaybetti.
KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Mücadelenin öncesinde ısınmaya çıkan Ronaldo'nun hedefi şaşıran şutu ise kısa süreli panik yaşandı. Ronaldo'nun ısınma esnasında çektiği şut kadın güvenlik görevlisinin başına geldi. Sert şutun ardından bayılan kadın yürekleri ağza getirdi. Isınmayı yarıda bırakıp olay yerine giden Ronaldo, kadının kendine gelmesinin ardından özür diledi.
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor! Teklif Ronaldo’dan geldi Restoran zinciri sahibi olan Türk aşçı Burak Özdemir, Cristiano Ronaldo'dan ortaklık teklifi aldığını açıkladı. Burak Özdemir, "Cristiano Ronaldo ağabey ile görüşme halindeyiz. Bana 'İngiltere'ye gel' dedi. Bana o ısrar etti" diye konuştu.
Ronaldo, 12 yıl aradan sonra muhteşem başladı Manchester United'a 12 yıl aradan sonra geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilk maçında iki kez fileleri havalandırarak, muhteşem bir başlangıç yaptı.
Nefesler tutuldu! Manchester’da Ronaldo çılgınlığı Cristiano Ronaldo, Manchester United'a Newcastle maçıyla yuvasına dönüyor. Old Trafford'daki karşılaşma bugün saat 17.00'de oynanacak. Manchester şehrinde Ronaldo çılgınlığı yaşanırken taraftarların büyük bölümü Ronaldo forması giydi. Maç öncesi ürünler kapış kapış satıldı.