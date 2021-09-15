Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi talya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a röportaj veren Teknik Direktör Fatih Terim, Lazio'nun çok güçlü bir rakip olduğunu ama yarınki maçta en güçlü yanlarından birinin taraftarları olacağını belirtti.

"FUTBOLDAN BESLENİYOR, ENERJİ BULUYORUM"

50 yıldan fazladır futbolun içinde olduğunu aktaran Terim, "Futboldan besleniyor, enerji buluyorum. İşimi halen ilk günkü konsantrasyonla ve aşkla yapıyorum. İyi bir miras bırakmam gerektiğini biliyorum. Bu yılların, yazılacak hikaye ve anlatılacak efsanelerin başlangıç noktası olmasını istiyorum. Geleceği ve potansiyeli olan genç bir takım oluşturduk. Büyük başarılar vadediyor. Onlar gelişirken elbette bazı aksaklıklar olacaktır ama hedeflerimiz onlarla büyüyecek." yorumunu yaptı.

"FAVORİ YOK"

Deneyimli teknik adam, bazı karşılaşmaların seyirci olarak izlenmesi gerektiğini ve bu maçın da öyle bir mücadele olduğuna işaret ederek, "İki iyi takım arasında bir maç olacak. Taraftarlar keyif alacaktır. Lazio, Serie A'yı kazanabilir ve bunun için mücadele edecek. Çok güçlü bir rakip. Biz gençlerden kurulu kendini uluslararası arenada göstermeye hazır bir takımız. Favori yok. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Lokomotiv Moskova, Rusya’da yıllarca şampiyonluklar kazandı ve hep Avrupa’daydı. Marsilya da çok güçlü. Bu gruptan bir ya da daha fazla takım, nisan ve mayıs ayında halen Avrupa’da mücadele ediyor olacak." ifadelerini kullandı.

"MART 2020'DEN BU YANA İLK KEZ BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Lazio kadrosunda Türkiye'de daha önce top koşturan Vedat Muric'in bulunduğu ve kendisinin İtalya'ya uyum sağlamada güçlük çektiği hatırlatılan Terim, "Avrupa futbolunda klasik hücumcuları çok görmediğimiz bir dönemdeyiz. Vedat, birçok özelliği olan iyi bir forvet oyuncusu. Güçlü bir sol ayağı var ve pozisyon almasını biliyor, yüzünü kaleye döndüğünde iyi bir bitirici. Bir adaptasyon dönemi geçirmesi normal ki önünde Immobile gibi bir büyük oyuncu var" değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlarına bu maçta güvendiğini belirten Fatih Terim, "Perşembe günü bizim en önemli güçlerimizden biri de tribünlerdeki taraftarlarımız olacak. Mart 2020’den bu yana onlarla ilk kez statta bir araya geleceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik" yorumunu yaptı.

"BAZEN İLTİFATLAR DAHA ÇOK ANLAM TAŞIR"

Son 20 yılda Galatasaray’da ve A Milli Takım’da görev aldığını anımsatan Terim, "Ben Galatasaray taraftarıyım. Bu kulübün kapısından ilk kez 1974'te girdim, 11 yıl top oynadım ve kaptanlık yaptım. Kulübün en eski üyelerinden biriyim. Bu dönemde Avrupa’dan hem kulüp hem milli takım düzeyinde pek çok teklif aldım. Ekonomik bakımdan her zaman iyi teklifler sunuldu. Ama sonunda Galatasaray ve Türkiye'ye olan sevgim galip geldi." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Terim, bu döneme dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorusuna da "İtalya’da daha uzun süre kalabilirdim. Ama İtalya’da yaşama fırsatım hiç olmayabilirdi de. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa’ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın oynadığı futbolu hiç unutmayacağını söyleyenler var. Geçen sezon oynadığımız Karagümrük maçının ardından kalecileri Viviano, Floransa’da doğduğunu söyleyerek, o sezonki (Fiorentina'nın) tüm maçlarını takip ettiğini anlattı. Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan’da biz bu hedefe ulaştık." yanıtını verdi.

Sarri'den Galatasaray'a Muriç sürprizi! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Lazio'da Teknik Direktör Sarri'nin, sarı kırmızılı ekibi iyi tanıması nedeniyle ilk 11'de Vedat Muriç'e forma verebileceği ifade edildi.

Galatasaray-Lazio maçının hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakemin Matej Ju olacağı öğrenildi.