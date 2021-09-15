Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda mağlubiyeti sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrılmış, yerine gelecek isim spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. Son dönemde ön plana Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz çıkmış, teknik isimle anlaşmanın yüzde doksan oranında sağlandığı iddia edilmişti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Futbol Takımı'na yabancı bir antrenör getirilmesini sert bir dille eleştirdi.

"FUTBOL DÜNYASI TUHAF BİR DÜNYA"

Bir dönem Beşiktaş'ta da futbol oynayan Kuntz'un kulüp veya A Milli Takım seviyesinde kendisini ispat etmediğini aktaran Ataman, "Dün internette gezinirken çok şaşırdım. Türkiye'de bu kadar değerli futbol hocaları varken Almanya'dan hiçbir birinci lig başarısı olmayan, Almanya Ümit Milli Takımı'nda 5 senedir hocalık yapan Stefan Kuntz'un adı geçiyor. Merak edip kim olduğuna baktım ve çok şaşırdım. Kulüpler düzeyinde 1. lig seviyesinde, Avrupa kupalarında bir başarısı olmayan bir antrenörün Türk Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim. Futbol dünyası tuhaf bir dünya, tuhaf bir yönetimi var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. İyi ki basketbolda bu kariyeri elde etmişim." diye konuştu.

"YABANCI ANTRENÖRE KARŞI DEĞİLİM"

Yabancı teknik adama karşı olmadığını dile getiren Ergin Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol antrenörlerimizin de buna sesleri çıkmıyor. Açıkçası şaşırıyorum. Yabancı antrenöre hiçbir zaman karşı değilim. Löw, Guardiola, Mourinho gibi Avrupa'da 20-30 antrenör var. Türkiye'yi çok seven, gücüne çok inanan bir kişiyim. Türk insanının çok şeyler başaracağına inanan birisiyim. Türk Milli Takımı da tarihin en iyi jenerasyonunu yakalamış durumda. Şenol hoca ile bir uyumsuzluk ve şanssızlık oldu ama bu takımın başına mutlaka çok kariyerli, bütün oyunların ona ve başarılarına saygı duyacağı, tüm oyuncuların üzerinde bir teknik direktör getirilmesinden yanayım. Futbol hocalarından ve futbol kamuoyundan ses gelmesini de bekliyorum."

"BANA GÖRE TÜRK FUTBOLUNUN AŞAĞILANMASIDIR"

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, ay-yıldızlı takımı çalıştırma kapasitesine sahip birçok Türk teknik adamın olduğuna değinerek, "Türkiye'de milli takımı çalıştıracak seviyede en az 5-6 değerli hocamız var. Bu hocalarımızın hepsinin de kariyeri şu anda konuşulan hocadan çok daha önde. Her Türk antrenörün Türk Milli Takımı'nda çalışmaktan gurur duyacağını düşünüyorum. Türk Milli Takımı'nın başında Türk hoca olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak kaliteli, milli takımlar veya kulüpler düzeyinde kendisini ispat etmiş yabancı bir hoca da olabilir. Giovanni Guidetti örneğinde olduğu gibi... Ancak bir ümit milli takımı teknik direktörünün gelip Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi bana göre Türk futbolunun aşağılanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz hazır kıta Alman Ümit Millî Takımı’nı çalıştıran Kuntz, menajeri Kosicke ile birlikte İstanbul’a gelip uzun süreli sözleşme istedi. TFF, Rangnick, Valverde ve Shevchenko’dan gelecek cevaba göre son kararını verecek

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başına Kerem Tunçeri geldi Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın Genel Direktörü belli oldu. Takımın başına Kerem Tunçeri getirildi.