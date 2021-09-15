Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman kulubü Borussia Dortmund’u konuk ediyor. UEFA listesine 13 yabancı futbolcu yazan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Vida, Alex Teixeira ve Kevin N’Koudou kadroda yer almıyor. Ancak kalan 10 yabancı isim, ilk 11’de sahaya çıkıyor. Kartal’ın kulübesindeki 9 futbolcu ise yerli oyunculardan oluşuyor. İlk 11'de Ersin - Rosier, Welinton, Montero, N’Sakala - Josef, Ghezzal, Atiba, Pjanic, Larin - Batshuayi yer alıyor. Yedek kulübesinin tamamında Türkler var. İşte o oyuncular: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! N'Koudou kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou, ağrılarının sürmesi nedeniyle Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş 225. kez Avrupa sahnesinde! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa kupalarında 225. kez sahneye çıkacak.