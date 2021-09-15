Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Borussia Dortmund’u konuk eden Beşiktaş, 90 dakika sonunda 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirten Yalçın "Gerçekten iyi bir mücadele oldu. Seviye, oyunun temposu çok yüksekti. Bu seviyenin en üst takımlarından birisi ama oyunun tamamında rakibe cevap verebildiğimizi düşünüyorum. Tabii oyunun farklı gelişimleri var. İlk golü biz atsaydık başka bir oyun olacaktı. Onlar atınca, onların istediği oyun oldu. 40-45 arasında takım olarak oyundan düştük. Taç atışından gol yedik ve tamamen konsantrasyonla ilgili bir durum. Devreye 1-0’la girseydik başka bir sonuç olabilirdi. 2-0 olunca, böyle bir rakibe karşı oyuncu grubunu geri dönüşe inandırmak kolay değil. İkinci yarının ortalarında bulduğumuz pozisyonlar var. Atsaydık yine farklı bir durum olabilirdi. Rakibin de pozisyonları var ikinci yarıda ama 2-0 geriye düştükten sonra bu kadar baskı kurunca tabii ki pozisyon vereceksin. Ben oyun isteğini ve arzusunu beğendim futbolcuların. Diğer takımlarla kafa kafaya mücadele edeceğimizi hissettik. İçeride kaybettik, kötü bir sonuç oldu ama buradan kazanımlarımız var” dedi.

"MAÇI KAYBETTİK AMA BAŞKA ŞEYLER KAZANDIK"

Takımın mücadelesi ve temposundan memnun olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın "Oyunu istediğimiz gibi oynadık. Bütün kurguyu istediğimiz gibi kurduk. Şanssız geçen pozisyonlar var. Yarım metre, 1 metre önümüze düşmeyen toplar oldu. Belki şansımız olsaydı biz de golü erten bulabilirdik. Takımın oyunundan gayet memnunum. Çok üst düzey bir takımla oynadık. Bu ligin gediklisi ve en üst tempoda oynayan bir takım. Hafife almayalım bu rakibi. Oyunun kırılma anlarının olması bizi çok ümitlendirdi. Öne geçseydik, bizim istediğimiz oyun oynanacaktı. Onlar öne geçince beklediler. Çabuk çıkan bir takım. Geriye düşünce risk almanız gerekiyor. Böyle takımlara karşı 3’ü, 4’ü yememek biraz beklenmedik bir durum. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama teknik ekip olarak memnunuz. Bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Bundan sonraki skorlar bizim için daha iyi olacak diye düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

"POZİTİF TARAFLARA BAKMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmadaki koşu ve mücadele seviyelerinin kendileri için yeterli olduğunu söyleyen teknik adam “Ama bu seviyedeki maçlarda küçük ayrıntılar ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 45’te taçtan yediğimiz gol, tamamen takımın psikolojik olarak aşağı düşmesinin sebeplerinden birisi. Bu seviyede olmaması gereken bir şey. Bu bizim çözeceğimiz bir şey. Çevirebileceğimiz bir skor olursa, o zaman oyuncularımız maça çok daha fazla tutunabilirler. Devreye 1-0 girseydik, bunun yüzde 10, yüzde 20 daha yukarısında bir oyuncu grubu olabilirdi sahada. Skor olarak 2-1 kaybetmiş olabiliriz ama bakmamız gereken iyi yönler var. Pas yüzdemiz, oyunu istediğimiz gibi yönlendirebilmemiz var. Kenarları ve merkezi kullanabiliyoruz, o nedenle oyunun pozitif taraflarına bakmak istiyoruz. Bizim için artıların daha fazla olduğu bir maç diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"BU TEMPOYU LİGDE OYNASAK O ZAMAN GÖRÜN SİZ"