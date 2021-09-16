Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Arda, Boey, Feghouli ve Barış Alper forma giyemeyecek. UEFA'ya ismi bildirilmeyen Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih de yok. Son 8 resmî maçında (4 galibiyet, 4 beraberlik) yenilgi yüzü görmeyen Cimbom galibiyetlere İtalyan ekiplerinden Lazio’yu da eklemek niyetinde. E Grubu’ndaki diğer maçta Lokomotiv Moskova sahasında Marsilya’yı ağırlayacak.

Galatasaray-Lazio maçının hakemi belli oldu UEFA Avrupa Ligi kapsamında sahasında Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakemin Matej Ju olacağı öğrenildi.

Fatih Terim’den Lazio revizyonu Kasımpaşa ve Trabzon maçında yaşanan benzer tablo sonrası savunmaya tedbir almayı düşünen G.Saray’ın hocası, Marcao’yu 11’de görevlendirecek. Orta sahayı da Taylan, Berkan ve Cicaldau’dan oluşturacak…